Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана из-за помощи РФ дронами

Министерства экономики и энергетики и иностранных дел Швейцарии в среду приняли решение присоединиться к санкциям ЕС против Ирана из-за поставок им беспилотников в Россию, сообщает Европейская правда.

Санкции Европейского Союза были введены 20 октября и касались трех физических и одного юридического лица Ирана, причастных к разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне в Украине.

В то же время Швейцария решила не присоединяться к санкциям ЕС, введенным в связи с акциями протеста в Иране и нарушениями прав человека, но осудила действия иранских силовиков по подавлению протестов и нарушению прав человека.

Федеральный совет Швейцарии подчеркивает, что уже ввел против Ирана далеко идущие санкции, в том числе финансовые, туристические и товарные. Кроме того, Швейцария является одной из немногих стран, которые ведут регулярный двусторонний диалог с Ираном по вопросам прав человека и правосудия.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.