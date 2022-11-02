CNN: в США разделились в оценках о возможном использовании РФ ядерного оружия

Американские чиновники, которые ознакомились с отчетом разведки о возможности применения Россией ядерного оружия во время войны в Украине, разошлись в оценках того, насколько вероятен такой сценарий, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, ознакомленных с докладом.

Доклад Национального разведывательного совета США не содержит прямые разведданные с высокой степенью надежности и является скорее анализом. Поэтому некоторые американские чиновники считают, что разговоры, отраженные в нем, могли быть вырваны из контекста и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

По словам части официальных лиц, США до сих пор не видели никаких признаков того, что президент России Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия и не считают, что Путин участвовал в описанных в докладе обсуждениях.

В то же время другие представители администрации Джо Байдена, которые ознакомились с документом, отреагировали на него с беспокойством. Они опасаются, что разочарование российского генералитета из-за провалов в Украине может перерасти в отчаяние.

Также у американских чиновников есть сомнения относительно того, означает ли самопровозглашенная аннексия Россией восточных областей Украины в этом году готовность прибегнуть к "более экстремальным мерам" для защиты этих территорий.

Первым об отчете написало издание The New York Times, которое сообщило, что недавно российские военные руководители имели разговоры о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине, что вызвало повышенное беспокойство в Вашингтоне и столицах стран-союзников.

В ответ представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к применению ядерного оружия.