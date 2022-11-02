Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении "зерновой сделки", непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению Украине пленных и политзаключенных" , - написал он.

I thanked ???????? President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return ???????? POWs and political prisoners. I also count on support of ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2022

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.