Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении "зерновой сделки", непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению Украине пленных и политзаключенных", - написал он.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов. 

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