Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили
Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Европейская правда.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении "зерновой сделки", непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению Украине пленных и политзаключенных", - написал он.
Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.