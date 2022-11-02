Нацполиция: оккупанты снова обстреляли Волчанск, ранены семь человек

Российские оккупанты 2 ноября в очередной раз обстреляли Волчанск Харьковской области, семь человек получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

"Военные РФ совершили артиллерийский обстрел населенного пункта из оружия 152-го калибра. Повреждены четыре жилых дома, две многоэтажки и магазин" , — говорят в полиции.

Повреждены четыре жилых дома, две многоэтажки и магазин

Ранены 5 женщин и 2 мужчин. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Следователи открыли дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи – от 8 до 12 лет тюрьмы.

Следователи открыли дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины

В Купянском районе Харьковской области от российских обстрелов 1 ноября получили ранения шесть человек.