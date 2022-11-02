Зеленский провел встречу с главой МИД Испании: подробности

В среду, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Офиса президента.

Зеленский поблагодарил правительство Испании за всестороннюю поддержку Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России. Также была высоко оценена гуманитарная поддержка со стороны Испании, а именно передача сегодня 30 современных автомобилей скорой помощи.

"Для нас сегодня это действительно вопрос номер один - обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры" , - заявил президент.

В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, восстановление энергетической инфраструктуры Украины после последней волны ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский поблагодарил за предоставленные Испанией генераторы и отметил необходимость в дополнительной помощи со стороны партнеров для возвращения бесперебойного электроснабжения. Он также выразил надежду на то, что Испания активно присоединится к восстановлению Украины.

Также Украина надеется, что Испания поддержит создание механизма компенсации ущерба, нанесенного вторжением России, а также специального международного трибунала за преступление российской агрессии. От Испании также ожидают, что она присоединится к странам, признавшим Голодомор актом геноцида украинского народа.

Напомним, что сегодня глава МИД Испании прибыл в Киев с визитом.

Позже стало известно, что Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.