НБУ: психологический фактор уже не так сильно влияет на курс, как раньше

Национальный банк фиксирует, что влияние психологического факторами ослабляется, а попытки РФ "усилить панические настроения, в частности на валютном рынке, являются напрасными", сообщает Экономическая правда.

Об этом регулятор сообщил в ответ на запрос ЭП.

Даже во время значительной эскалации обстрелов Украины со стороны агрессора, отмечает НБУ, наличный курс гривны в октябре продолжал укрепляться.

"Это свидетельствует о том, что попытки россии усилить панические настроения, в частности на валютном рынке, являются напрасными" , - объясняют в Нацбанке.

При этом укрепление наличного курса и уменьшение спреда между наличным и безналичным курсами сопровождалось также улучшением ситуации в безналичном сегменте рынка,

В частности, улучшилось соотношение между спросом и предложением, что связано с работой "зернового коридора", продажей валюты отдельными государственными компаниями, а также международными благотворительными организациями.

Напоминаем:

В понедельник, 10 октября, когда произошли массированные обстрелы россиян по энергетической инфраструктуре Украины, на черном рынке курс продажи доллара ослаб более чем на 40 копеек, против евро курс почти не изменился. В то же время от такого падения гривна оправилась уже на следующий день.