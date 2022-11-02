Резников обсудил с коллегами из Финляндии и Италии военную поддержку Украины

Министр обороны Алексей Резников в среду сообщил о телефонных разговорах с руководителями оборонных ведомств Финляндии и Италии - Антти Кайконненом и Гвидо Крозетто, сообщает Европейская правда.

С министром обороны Финляндии Резников обсудил "дополнительные пути усиления оборонных возможностей Украины".

"Очень благодарны Финляндии за крепкую поддержку" , - написал он в Twitter.

Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of ???????? @anttikaikkonenWe discussed additional ways to strengthen ???????? defence capabilities.We are immensely grateful to ???????? for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Главе итальянского Минобороны Резников позвонил "в первый день после каникул в Италии".

"Хорошие новости: итальянское правительство продолжит поддержку Украины. Обсудили перспективы сотрудничества в многосторонних проектах" , - написал Резников.

On the very first day after the holidays in ????????, I had a conversation with the new ???????? #DefMin @GuidoCrosetto Congratulations on the appointment!Good news: the ???????? Government will continue its support for ????????.Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

Ранее министр обороны Алексей Резников после общения с чешской коллегой Яной Черноховой анонсировал более 50 проектов с участием Чехии для укрепления украинской армии.