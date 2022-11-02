Резников обсудил с коллегами из Финляндии и Италии военную поддержку Украины

Резников обсудил с коллегами из Финляндии и Италии военную поддержку Украины
Фото: Facebook

Министр обороны Алексей Резников в среду сообщил о телефонных разговорах с руководителями оборонных ведомств Финляндии и Италии - Антти Кайконненом и Гвидо Крозетто, сообщает Европейская правда.

С министром обороны Финляндии Резников обсудил "дополнительные пути усиления оборонных возможностей Украины".

"Очень благодарны Финляндии за крепкую поддержку", - написал он в Twitter.

Главе итальянского Минобороны Резников позвонил "в первый день после каникул в Италии".

"Хорошие новости: итальянское правительство продолжит поддержку Украины. Обсудили перспективы сотрудничества в многосторонних проектах", - написал Резников.

Ранее министр обороны Алексей Резников после общения с чешской коллегой Яной Черноховой анонсировал более 50 проектов с участием Чехии для укрепления украинской армии.

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