ОЅINT: в Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера
Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1 402 человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT.
"В Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%".
В частности, погибли:
2 генерал-лейтенанта;
8 генерал-майоров;
44 полковника;
98 подполковников;
193 майора;
279 капитанов;
471 старший лейтенант;
235 лейтенантов;
72 военных другого ранга.