Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1 402 человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT.

"В Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%".

В частности, погибли:

2 генерал-лейтенанта;

8 генерал-майоров;

44 полковника;

98 подполковников;

193 майора;

279 капитанов;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантов;

72 военных другого ранга.