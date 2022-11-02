ОВА: российские оккупанты вечером атаковали пригород Запорожья

Российские оккупанты вечером в среду, 2 ноября, атаковали пригород Запорожья, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram написал, что «прилетов» на территории Запорожья не зафиксировано, работают силы ПВО. По информации военных, все иранские дроны Shahed-136, которые летели в направлении города, уничтожены, эти данные уточняются.

По состоянию на 21:50 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.﻿

31 октября критическая инфраструктура в Запорожье подверглась российским ударам.