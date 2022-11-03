Разведка Британии: Потери РФ в бронетехнике дошли до более 40 ед. в день

Потери российской армии в бронетехнике в Украине в середине октября достигали более 40 единиц в день. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, сообщает Украинская правда.

Разведка отмечает, что российские солдаты в Украине, по всей вероятности, разочарованы тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они называют "алюминиевыми банками".

В середине октября на фоне украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона.

В последние недели Россия, вероятно, прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.