Регионы: На Херсонщине "эвакуация", Харьков и Кривой Рог под обстрелом

По данным глав ОВА, россияне обстреливали восточные и южные области Украины, оккупанты готовят принудительную эвакуацию из Каховского района и подрывают вышки связи на Херсонщине, сообщает Украинская правда.

Запорожская область – враг нанес удары по пригороду Запорожья. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и значительных последствий. Информация уточняется.

Сумская область: утром 3 ноября россияне обстреляли из минометов Краснопольскую территориальную общину (7 "приходов"). Без последствий. Подробная информация уточняется. 2 ноября враг 7 раз обстрелял приграничье, выпустил по общинах области более 140 различных снарядов и мин. Под огнем были Шалыгинская, Есманьская, Миропольская, Великописаревская, Юнаковская и Середино-Будская громады.

Днепропетровская область: ночью в Кривом Роге россияне попали по объектам энергетической и водной инфраструктуры. Есть разрушения. Продолжаются восстановительные работы. В Павлограде – прилет на промышленное предприятие, есть разрушения, также повреждены дачные дома рядом.

В Никопольском районе враг обстрелял Марганецкую и Никопольскую общины. В Никополе изуродованы несколько жилых домов, колледж, автозаправка, несколько частных предприятий. В Марганецкой общине в результате ударов без света более 1000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

Над Никопольским районом ночью защитники сбили 4 вражеских дрона-камикадзе.

Харьковщина: вечером 2 ноября враг нанес удар 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, по г. Харьков. В Киевском районе одна ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю, без пострадавших.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали мирное население прилегающих к линии соприкосновения и границе с РФ территорий. Обстреливали города Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, общественные сооружения, произошли пожары.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в г. Купянск под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянской области один человек госпитализирован с ранениями. В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей.

2 ноября возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле с. Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. 45-летний тракторист погиб.

Луганская область: россияне не оставляют попыток контратаковать те участки фронта, откуда украинские военные их отодвинули. Так, за прошедшие сутки враг пытался наступать вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки. Ударам со стороны россиян подверглось село Невское. Кроме того, 2 ноября оккупанты обстреляли территорию в районах Грековки, Надежды, Площанки и Суходола.

Россияне ожидают наступления ВСУ на Сватово, поэтому в последнее время используют там так называемый "живой щит", прикрываясь гражданским населением. Подразделения россиян размещаются на предприятиях и в учебных заведениях.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Донецкая область: ночью были обстрелы Марьинской, Очеретинской, Торецкой общин. Не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. Также ночью были обстрелы вблизи с. Яковлевка, с. Бахмутское, с. Парасковиевка Соледарской ВА. На деоккупированных территориях продолжается разминирование, восстанавливают электроснабжение, раздают буржуйки.

За прошедшие сутки в Донецкой области: 4 погибших, 5 раненых. Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: утром обстрелам подверглись окрестности Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет. Вечером 2 ноября зафиксированы обстрелы Широковской общины, в результате которых разрушен один жилой дом. Без пострадавших. Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: продолжаются боевые действия. По информации ОК "Юг", противник ведет оборону и пытается удерживать занятые рубежи, проводит воздушную разведку беспилотниками-шпионами в Бериславском и Херсонском районах. Российская армия продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Бериславского района. По недавно освобожденной Трифоновке в течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня "Град".

Продолжается так называемая "эвакуация" местных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Так называемая "власть" оккупантов региона заявила, что с 6 по 7 ноября в Каховском районе временно оккупированной Херсонской области начнется принудительная эвакуация населения. Она призывает людей немедленно покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы.

Оккупационные власти временно запретили движение гражданских транспортных средств через Днепр. Запрет связали с окончанием эвакуации с правого берега Днепра, а также с "усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению".

В местных телеграм-каналах сообщают, что военные РФ взрывают вышки связи. Взорваны вышки в Бериславе, Токаревке, Ивановке, Новокаирах.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях