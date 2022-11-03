МИД опроверг заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"
В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - отметил Николенко.
Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.
"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало", - отметил Николенко.
Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, добавил спикер.
"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", - добавил Николенко.