Залужный сравнил потери российской авиации в Украине и Афганистане

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил﻿, что с 24 февраля украинские защитники уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане" , - заявил главком ВСУ.

Залужный считает, что война с Украиной является таким же позором для России как и война в Афганистане.

По мнению главнокомандующего, вторжение в Украину станет причиной разрушения России