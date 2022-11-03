Рада уволила Чернышова и лишила мандатов двух нардепов

Верховная Рада 4 ноября отправила в отставку министра развития громад и территорий Алексея Чернышова и лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского

По словам народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко﻿, за отставку министра развития громад и территорий Алексея Чернышова проголосовали 279 нардепов.

"Раньше стало известно, что он может возглавить "Нафтогаз". На рассмотрение вопроса об отставке господин Чернышев не пришел, отчета перед ВР не было" , — добавил Гончаренко.

За отставку Чернышева проголосовали 279 нардепов

Сам Чернышов фактически подтвердил увольнение, написав в Facebook пост о благодарности "всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно".

Утром профильный комитет Рады рекомендовал залу поддержать заявление Чернышова об отставке с должности главы Минрегиона.

Как написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк﻿, Чернышов на комитете сделал отчет о работе в министерстве.

"Свой переход в "Нафтогаз" мотивирован в первую очередь энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба. И сказал, что после его увольнения КМУ может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в "Нафтогаз" , - описал Железняк тезисы выступления Чернышова на комитете.

Также уже экс-глава Минрегиона на комитете прокомментировал возможное объединение Минрегиона и Мининфраструктуры.

"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно" , - пересказал слова Чернышова Железняк.

ВРУ также лишила мандата нардепа Вадима Рабиновича, "за" высказались 302 народных избранника.

"Конечно, хорошо что Рабинович лишен мандата. Но как насчет всей ОПЗЖ? Почему эти предатели и любители "русского мира" все еще имеют полномочия? Еще в августе я подал в парламент проект постановления о лишении депутатского мандата всех депутатов ОПЗЖ! Они не должны иметь хоть какое-то отношение к власти в Украине" , — прокомментировал Гончаренко.

Кроме того, парламент лишил мандата Игоря Васильковского. За прекращение его полномочий проголосовали 292 депутата.