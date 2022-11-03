Рада приняла госбюджет на 2023 год

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год. Об этом сообщил﻿ нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 295 народных избранников. Воздержались – 35 нардепов.

По фракциям голоса распределились следующим образом:

Слуга народу - 211

Європейська солідарність - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 18

За майбутнє - 15

Голос - 10

Довіра - 16

Відновлення України - 15

Внефракционные - 10

По словам Ярослава Железняка, это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины.