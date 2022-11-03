Рада приняла госбюджет на 2023 год
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 295 народных избранников. Воздержались – 35 нардепов.
По фракциям голоса распределились следующим образом:
- Слуга народу - 211
- Європейська солідарність - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир- 18
- За майбутнє - 15
- Голос - 10
- Довіра - 16
- Відновлення України - 15
- Внефракционные - 10
По словам Ярослава Железняка, это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины.
"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов", - подчеркнул нардеп.