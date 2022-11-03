Рада приняла госбюджет на 2023 год

Рада приняла госбюджет на 2023 год
Фото: Facebook

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год. Об этом сообщил﻿ нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 295 народных избранников. Воздержались – 35 нардепов.

По фракциям голоса распределились следующим образом:

  • Слуга народу - 211
  • Європейська солідарність - 0
  • Батьківщина - 0
  • Платформа за життя та мир- 18
  • За майбутнє - 15
  • Голос - 10
  • Довіра - 16
  • Відновлення України - 15
  • Внефракционные - 10

По словам Ярослава Железняка, это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины.

"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов", - подчеркнул нардеп.

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