ГУР: оккупанты хотят вывезти солнечные электростанции из Херсона в РФ

Российские оккупанты планируют вывезти объекты солнечной генерации электроэнергии из Херсонской области на территорию России, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если собственники имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой компании "ГУП Херсоноблэнерго". Затем имущество планируется вывезти на территорию РФ" , — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается незаконная эвакуация украинцев Херсонской области с правого берега Днепра. Людям предлагают получение так называемых "жилищных сертификатов" на приобретение жилья у РФ, чтобы поощрить переезд.

Отмечается, что в рамках эвакуации местных принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское русских военных. У местных отбирают автомобили для использования захватническими войсками.

Также сообщается, что из херсонских интернатов были вывезены дети на территорию Крыма. В настоящее время дети размещены на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также в Крым перевезли заключенных херсонской колонии.

Как сообщалось, так называемый "врио губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра из-за якобы подготовки Украиной массированного удара по Херсонщине.