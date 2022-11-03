Ермак: из плена освобождено 107 защитников, из них 74 обороняли Мариуполь

Украина и страна-агрессор Россия в четверг, 3 ноября, провели обмен пленными. Домой возвращаются 107 защитников﻿﻿, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

Среди освобожденных — шесть офицеров, 101 рядовой и сержант, защитники из рядов ВСУ, ВМС, ТрО, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии, в том числе трое бойцов Азова.

"74 бойца защищали Азовсталь. Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город" , — написал Ермак.

Многие из вернувшихся защитников были ранены, среди них — люди с ампутированными конечностями, ожогами и инфицированными ранами. Один боец был ранен в результате российского теракта в Еленовской колонии.

"Нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с Азовстали, ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела… Многие из наших ребят получили ранения еще в марте. Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них" , — добавил глава ОП.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что защитников ожидает квалифицированная медпомощь, реабилитация, психологическая и социальная поддержка.

29 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными: удалось освободить еще 50 украинских военных и двоих гражданских. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ из плена вернули 1031 человека.