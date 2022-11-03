МАГАТЭ завершила проверки на трех украинских объектах по запросу Украины

Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений РФ о "грязных бомбах" по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в Украине - признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

"Письменные обращения Украины в МАГАТЭ с просьбой прислать группы инспекторов были сделаны после того, как РФ выступила с обвинениями относительно деятельности на трех объектах - Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Производственном объединении "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

За последние несколько дней инспекторы смогли осуществить все запланированные МАГАТЭ мероприятия и получили беспрепятственный доступ к объектам. На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах", - отмечается в заявлении.

Инспекторы также взяли пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ и сети аналитических лабораторий.

"Отбор проб окружающей среды является широко используемым мероприятием с применением сверхчувствительных аналитических методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами" , - пояснили в агентстве.

"Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, не выявила никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих трех объектах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно быстрее" , - сказал Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что агентство остается готовым к "проведению дальнейших подобных верификационных мероприятий в Украине с целью подтверждения отсутствия незадекларированной деятельности и материалов и, таким образом, предотвращения любого нецелевого использования таких материалов".

Напомним:

Генеральный директор МАГАТЭ подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ проведут верификационные мероприятия на двух объектах в Украине в ответ на запрос Украины.

Этот запрос был сделан Украиной после того, как Российская Федерация выступила с фейковыми обвинениями о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" на двух объектах.