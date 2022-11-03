Андрющенко: в Мариуполе оккупанты ужесточили фильтрационные меры

В оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют внезапное ужесточение репрессивного режима, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Глобальная „зачистка“ по Центральному, Приморскому и Кальмиусскому районам, преимущественно в местах проезда военной техники и дислокации кафиров. Патрули в составе комендатуры, МГБ ввели домовой и поквартирный обход" , — говорится в сообщении.

У местных жителей тщательно проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в соцсетях и частной переписке. Проводятся обыски домов на наличие украинской символики, литературы. В ходе рейдов переписывают личные данные всех жителей.

В оккупированном Мариуполе не останавливается процесс фильтрации. Общая очередь в количественных показателях только по Центральному району города составляет 15 тысяч человек.

"Ежедневно максимально до 30 человек проходят фильтрацию, из них в среднем до 5 человек ежедневно исчезают из-за арестов прямо в здании райотдела полиции оккупантов. Без бумажки о фильтрации невозможно трудоустройство на любую работу, поэтому люди вынуждены идти на унизительную и рискованную процедуру ради выживания" , — говорится в сообщении.

Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из самых масштабных гуманитарных катастроф. С начала российского вторжения в городе погибли более 25 тысяч жителей, однако точное количество жертв неизвестно.

В результате вражеских обстрелов Мариуполь практически полностью разрушен. Власти города еще в марте оценивали разрушения в 80−90%.

Оккупированный город до сих пор остается без нормального энерго-, водо- и газоснабжения и без отопления.