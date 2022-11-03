В СМИ назвали идеологов полномасштабного вторжения РФ в Украину

В СМИ назвали идеологов полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: Рixabay

Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили президента РФ Владимира Путина в необходимости начать полномасштабное вторжение в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание The Times.

По информации источников СМИ, из-за возраста Путина руководители силовых ведомств решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса "западной агрессии". Для этого, по их мнению, нужно было окончательно решить проблему Украины.

Источник газеты в российском правительстве под псевдонимом Сергей Рыжий рассказал, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась "критическая масса" мыслей о необходимости нанесения военного удара. При этом формат "удара" на тот момент определен не был.

Однако Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о вторжении уже к концу лета прошлого года. После этого им оставалось подготовить силы для удара и убедить Путина начать операцию.

Министра обороны Сергея Шойгу The Times называет колеблющимся исполнителем. В то же время большинство российских элит не проинформировали о планах начать войну и воспринимали предыдущие события как блеф со стороны Путина.

По словам источника, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

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