Зеленский заявил, что не поедет на саммит G20, если там объявится Путин
Президент Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", если туда отправится глава Кремля Владимир Путин, сообщает Деловая столица.
Об этом Зеленский заявил в Киеве на встрече с руководством Греции.
"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", — сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту.
Он напомнил, что сегодня обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту.
"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Владимир Путин рассматривает возможность поездки на саммит G20 на Бали, однако окончательное решение еще не принял.