Зеленский заявил, что не поедет на саммит G20, если там объявится Путин

Президент Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", если туда отправится глава Кремля Владимир Путин, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил в Киеве на встрече с руководством Греции.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать" , — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готовится к предстоящему саммиту.

Он напомнил, что сегодня обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту.

"В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось" , — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Путин рассматривает возможность поездки на саммит G20 на Бали, однако окончательное решение еще не принял.