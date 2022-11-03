ГУР: Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники

Украинская разведка подтверждает информацию, что Россия заключила контракт с Ираном на передачу более тысячи единиц военной техники для войны против Украины, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос журналиста о том, что Иран якобы уже передал России баллистические ракеты, Юсов ответил, что пока речь идет о заключении контракта.

"Сейчас есть подтверждение о заключенных контрактах и получении всех необходимых договоренностей и согласований. Есть подтверждение о том, что партия более тысячи единиц может иметь место, это не только ракеты, там разное вооружение" , — сказал он.

Юсов добавил, что в ближайшее время Иран хочет передать России партию беспилотников.

"200 дронов уже идут в Россию. Это подтвержденная информация" , — сказал он.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.