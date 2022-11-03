Генштаб: авиация ВСУ нанесла более 10 ударов по оккупантам

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники россиян, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 3 ноября.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, в том числе и с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах н.п. Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововладимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах н.п. Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелка. Враг применил ударный БпЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах н.п. Верхнекаменное, Спорное и Звановка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах н.п. Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах н.п. Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах н.п. Угледар, Каменское и Времовка.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за день поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 района скопления вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и остальные принципиальные военные объекты русских оккупантов.