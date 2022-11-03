Президент Греции заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Гаагу
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Международный уголовный суд в Гааге и создание трибунала, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит брифинг президента Украины Владимира Зеленского с его греческой коллегой.
Она отметила, что утром посетила Бородянку, Бучу и Ирпень и увидела последствия зверств российской армии.
"Я понимаю, что это тоже произошло и в других местах, например в Мариуполе. Греция без задней мысли стоит на стороне Украины и будет поддерживать все обращения Украины в суд в Гааге, а также поддерживать все инициативы по созданию трибунала", - заявила Сакелларопулу.
Стоит также отметить, что на вопрос о том, будет ли Греция признавать Россию государством-террористом, она не ответила.
Напомним, что в Буче госпожа Сакелларопулу посетила место, где были обнаружены массовые захоронения граждан Украины на территории церкви Святого Андрея, и ознакомилась с фотовыставкой с жертвами войны.
Ранее стало известно, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.