Президент Греции заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Гаагу

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу заявила, что ее страна поддержит обращение Украины в Международный уголовный суд в Гааге и создание трибунала, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг президента Украины Владимира Зеленского с его греческой коллегой.

Она отметила, что утром посетила Бородянку, Бучу и Ирпень и увидела последствия зверств российской армии.

"Я понимаю, что это тоже произошло и в других местах, например в Мариуполе. Греция без задней мысли стоит на стороне Украины и будет поддерживать все обращения Украины в суд в Гааге, а также поддерживать все инициативы по созданию трибунала" , - заявила Сакелларопулу.

Стоит также отметить, что на вопрос о том, будет ли Греция признавать Россию государством-террористом, она не ответила.

Напомним, что в Буче госпожа Сакелларопулу посетила место, где были обнаружены массовые захоронения граждан Украины на территории церкви Святого Андрея, и ознакомилась с фотовыставкой с жертвами войны.

Ранее стало известно, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.