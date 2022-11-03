Выборы в Израиле: премьер Лапид признал поражение и поздравил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 3 ноября, признал поражение на выборах в Кнессет (парламент), сообщает Новое время.

Как сообщает The Jerusalem Post, Лапид позвонил лидеру оппозиции, бывшему премьеру Биньямину Нетаньяху (лидер партии Ликуд), поздравил его с победой и пожелал успеха. По словам действующего премьера, он поручил своей канцелярии подготовить передачу власти.

По информации Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 100% голосов блок Нетаньяху получил 64 места в Кнессете, пишет The Times of Israel. Это позволит ему сформировать коалицию.

Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что при Нетаньяху позиция страны в отношении поставок оружия Украине может измениться. Политик возглавлял правительство Израиля в течение 12 лет и ушел в отставку летом 2021 года.