Боррель: ЕС уже выделил 22 миллиарда евро на поддержку Украины

По словам главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля, общая военная помощь Украине, которую предоставил блок, уже составляет 22 миллиарда евро, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел "Группы семи" в Германии в четверг.

"Европейский Союз уже выделил 22 миллиарда евро на поддержку Украины - 22 миллиарда евро. И я не учитываю здесь военную поддержку, которая предоставляется на двусторонней основе государствами-членами" , - отметил он.

Топ-дипломат ЕС уточнил, что в названную им сумму входят три миллиарда евро, выделенные через Европейский инструмент обеспечения мира, а остальные 19 миллиардов были выделены ЕС и государствами-членами "для финансовой, экономической поддержки Украины".

"Зима приближается, и Путин ждет "генерала Зиму", чтобы поддержать российскую армию. Сейчас, как никогда, мы должны поддержать Украину и украинский народ. Они воюют, защищают свою страну и мы имеем моральный долг поддержать их" , - подчеркнул Боррель.

Как сообщалось, Европейская комиссия подготовила три способа, с помощью которых страны Европейского Союза могут финансово поддержать Украину в условиях войны с Россией - их должны рассмотреть на встрече министров финансов в четверг.