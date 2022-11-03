Залужный: россияне втрое увеличили интенсивность атак на некоторых участках

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, ежедневно происходит до 80 атак, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный во время телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая.

Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону".

Сообщается, что во время разговора Залужный и Каволи также отметили проблему ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.