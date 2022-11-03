Зеленский призывает энергокомпании быть справедливыми и предсказуемыми

Президент Владимир Зеленский призывает энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и предсказуемыми, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

"Обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями.

Если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей".

Зеленский также сообщил, что по состоянию на вечер четверга от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей.

"В частности в Киеве и десяти областях: Киевщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская область, Сумщина, Кировоградская область, Харьковщина, Черниговщина, Хмельницкая область, Черкасская область. Также возможны отключения в других регионах" , - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия прибегает к террору против энергетики из-за своей слабости.