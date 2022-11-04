В пятницу Twitter начнет сокращение работников – СМИ

По данным ведущих западных СМИ, компания Twitter до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу сообщит сотрудникам о том, будут ли они уволены, сообщает Украинская правда.

"Стремясь поставить Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу" , - говорится в сообщении Reuters.

Twitter сообщил в электронном письме, что его офисы будут временно закрыты, а доступ ко всем бейджам будет приостановлен, чтобы "помочь обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и клиентов".

По данным Bloomberg, Маск планирует сократить около 3700 рабочих мест в Twitter. Сейчас в Twitter работает около 7500 сотрудников.

Также Маск поручил команде Twitter экономить более 1 миллиарда долларов ежегодных расходов за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

Компания стремится найти до 3 миллионов долларов экономии в день.

Как отмечает Reuters, такие резкие сокращения могут поставить веб-сайт и приложение Twitter под угрозу падения в моменты с высоким трафиком, такие как предстоящие промежуточные выборы в США.