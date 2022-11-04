ISW: Россия хочет перевести ЗАЭС в свою электросеть

Аналитики Института исследования войны (ISW) предполагают, что после выводов МАГАТЭ оккупанты создают условия для того, чтобы немедленно перевести ЗАЭС в российскую электросеть, сообщает Украинская правда.

Эксперты предполагают, что российские власти, возможно, создают условия для немедленного перевода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую электросеть после заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 3 ноября о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению.

В то же время российские войска продолжают выводить отдельные подразделения из северо-западной части Херсонской области, но пока непонятно, будут ли они бороться за город Херсон.

По наблюдениям ISW, российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

По сообщениям, некоторые российские элитные подразделения - такие как воздушно-десантные войска и морская пехота - продолжают действовать на правом (западном) берегу Днепра, и их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что российские войска не будут бороться за город Херсон или населенные пункты на правом берегу.

Украинские и российские источники также активно обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Херсона, кражу городских памятников и снятие российского флага со здания Херсонской областной администрации как признаки продолжающегося ухода России из города.

Как отмечают аналитики, оккупанты сосредоточили недостаточное количество мобилизованных на наступательных действиях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области.

ISW не выдвигает ни одной гипотезы, которая объяснила бы нетерпеливость российских войск или их направление ограниченных военных ресурсов на завоевание оперативно незначимых территорий в Донецкой области вместо того, чтобы защищаться от контрнаступлений ВСУ в Луганской и Херсонской областях.

Основные выводы аналитиков ISW:

До сих пор непонятно, будут ли российские войска защищать город Херсон, несмотря на продолжающийся вывод некоторых российских подразделений из северо-западной части Херсонской области.

Российские войска преждевременно привлекли недавно мобилизованный личный состав к наступательным операциям в западной части Донецкой области, стремясь получить минимальные и оперативно незначимые территориальные достижения.

Власти РФ, возможно, создают условия для скорейшего перевода Запорожской атомной электростанции в российскую электросеть.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово.

Захватчики продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Российские военные продолжают испытывать значительные проблемы с поставками критически важного военного оборудования.

Министерство обороны РФ, вероятно, продолжает скрыто проводить мобилизационные мероприятия.

Российские оккупационные чиновники продолжают принудительную эвакуацию в Херсонской области.

Сообщалось, что российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.