В Польше по упрощенной процедуре работу нашли 650 тыс. украинцев

Почти 650 тысяч граждан Украины нашли работу в Польше по упрощенной процедуре.﻿ Об этом заявила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг, сообщает Европейская правда.

По ее оценке, ситуация на рынке труда подобна прошлогодней, поэтому пока тревожных симптомов нет.

"С другой стороны, мы смотрим в будущее с умеренным оптимизмом, поскольку в стране наблюдается ситуация замедления экономического роста. По нашим оценкам, в следующем году уровень безработицы в Польше вырастет до 5,4%" , - сказала министр.

Она отметила, что рынок труда в стране нуждается в рабочих руках.

"Около 650 000 граждан Украины работают в нашей стране по упрощенным правилам. Это очень хорошая информация" , - сказала Мальонг.

Отвечая на вопрос об инфляции, министр отметила, что правительство делает все возможное для ее замедления, но не хочет, чтобы это делалось за счет заработных плат.