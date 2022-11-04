Разведка Британии: Заградотряды РФ свидетельствуют о нежелании русских воевать

Британская разведка в своём обзоре обратила внимание на российскую практику использования заградительных отрядов для расстрела дезертиров, сообщает Украинская правда.

"Из-за низкого морального духа и нежелания воевать, российские войска, вероятно, начали разворачивать "заградительные отряды" или "блокировочные подразделения" , - говорится в обзоре.

Эти подразделения угрожают расстреливать собственных отступающих солдат с целью принудить их к наступлению, и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

"Российские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, они санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотят удерживать оборонительные позиции до смерти" - говорится в обзоре.

Тактика расстрела дезертиров, по мнению британской разведки, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.