Пентагон: Ядерный удар КНДР "приведет к концу режима Кима"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время встречи со своим южнокорейским коллегой в четверг, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или других стран приведет к концу режима Кима. ﻿Об этом, со ссылкой на издание Politico, сообщает Европейская правда.

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Пхеньян испытал новую межконтинентальную баллистическую ракету, что снова усилило напряженность в регионе.

"Любое ядерное нападение на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, включая применение нестратегического ядерного оружия, является неприемлемым и приведет к падению режима Кима" , - сказал Остин в четверг.

Администрация Байдена включила подобные формулировки в свою Стратегию национальной обороны, которую Пентагон опубликовал на прошлой неделе.

США и Южная Корея заявили, что они обеспокоены недавними ракетными запусками Пхеньяна.

Остин отметил, что испытания "дестабилизируют регион" и призвал Пхеньян "прекратить такую деятельность и начать серьезный диалог".