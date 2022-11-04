Генштаб: ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки
По данным Генштаба ВСУ, российские войска за минувшие сутки потеряли 840 человек личного состава, больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.
"840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки – не рекорд, но мощно", - говорится в сводке ГШ.
Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 74 840 (+840) человек ликвидировано,
- танков – 2 750 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед,
- РСЗО – 391 (+1) ед,
- средств ПВО – 201 (+3) ед,
- самолетов – 277 (+0) ед,
- вертолетов – 258 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),
- крылатых ракет – 397 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,
- специальной техники – 155 (+1).
Данные уточняются.