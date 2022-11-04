Путин: Нужно вывезти жителей из Херсона

Путин: Нужно вывезти жителей из Херсона
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города, сообщает Украинская правда.

"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий", - заявил Путин во время возложения цветов на Красной площади.

Депортацию жителей Путин прикрывает якобы заботой о людях.

По словам президента РФ, "гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий".

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