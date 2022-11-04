CNN: США считают, что Иран просил помощи России для своей ядерной программы

По мнению представителей американской разведки, Иран стремится получить помощь у России для поддержки своей ядерной программы, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно от собственных источников телеканала CNN.

Разведка предполагает, что Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива.

Топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить так называемое "время прорыва" Ирана для создания ядерного оружия.

Непонятно, согласилась ли Россия помочь Ирану. Кремль давно публично выступает против того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Иранское предложение поступило на фоне партнерства между Ираном и Россией, которое в последние месяцы расширилось и включало отправку Ираном беспилотников и другого оборудования РФ для использования в войне в Украине. Москва, как считается, также давала Тегерану советы о том, как подавить акции протеста, заявили представители США.

Администрация Байдена с беспокойством наблюдает за любыми новыми направлениями сотрудничества между Ираном и Россией.

Попытки Ирана еще больше изменить отношения с Россией, вероятно, по крайней мере частично мотивированы верой иранских чиновников в то, что новая ядерная сделка с мировыми державами или не будет заключена, или, если и будет, то окажется недолговечной.

24 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия расплачивается с Ираном за дроны и баллистические ракеты помощью в разработке ядерного оружия.

В МИД Украины заявляли, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сообщил, что внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.