Резников: поддержка Украины не ослабнет после промежуточных выборов в США

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что двупартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США, которые состоятся 8 ноября, сообщает Новое время.

"Я не переживаю из-за выборов в США, потому что я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остиным, с его командой. Я четко понимаю, что поддержка Соединенных Штатов останется двухпартийной и двухпалатной тоже" , — сказал Резников во время брифинга.

Он подчеркнул, что у него есть «личное персональное понимание и ощущение», что в подавляющем большинстве американцы поддерживает Украину в этой несправедливой войне.

"И американский народ хочет победы Украины. А американцы — очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом" , — добавил Резников.

Он напомнил, что НАТО после Мадридского саммита считает Россию наибольшей угрозой для Альянса в ближайшие 10 лет.

Поэтому победа Украины в войне уменьшит эту угрозу для стран-союзниц, считает украинский министр.

"Америка заинтересована в том, чтобы усилить обороноспособность Украины ради этой победы. Поэтому я верю, что после выборов все останется на там же высоком уровне, а возможно и улучшится" , — подытожил Резников.

Ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США после ноябрьских выборов.