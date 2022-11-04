Путин цинично заявил, что Россия "с теплотой" относится к украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы "с теплотой" относится к украинскому народу, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил 4 ноября по случаю "дня народного единства", который ежегодно отмечается в России.

"Россия относилась и относится с теплотой к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние" , — цитирует слова Путина российское пропагандистское издание ТАСС.

Кроме того, президент страны-агрессора заявил, что "украинский народ — главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским".

Глава Кремля, кроме того, в который раз назвал украинские власти "неонацистами" и добавил, что "столкновение было неизбежным".

Также Путин заявил, что "конфликт на Украине — по сути, противостояние внутри одного народа".

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не вторгалась на территорию Украины. По его словам, спецоперация была объявлена, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".