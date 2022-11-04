Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну России

Если режим диктатора Александра Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 наложит на режим «огромные дополнительные расходы», сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, принятом 4 ноября в немецком Мюнстере.

G7 повторила свой призыв к власти Беларуси прекратить способствовать ведению агрессивной войны России против Украины, включая разрешение вооруженным силам РФ использовать территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.

"Если белорусские власти более непосредственно втянут Беларусь в войну России, G7 наложит на режим огромные дополнительные расходы" , — говорится в заявлении.

4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.