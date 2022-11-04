США официально объявили о передаче Украине танков и систем ПВО
В пятницу, 4 ноября, США официально объявили о передаче Украине танков Т-72 и систем противовоздушной обороны Hawk, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:
- ПВО Hawk;
- отремонтированные танки Т-72;
- 250 БТР M1117;
- 40 бронекатеров;
- 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.
После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.
Отметим, ПВО Hawk — это зенитно-ракетный комплекс, который является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу
Phoenix Ghost – тактический дрон, разработанный для нужд войны в условиях равнинной местности. Этот дрон подобен Switchblade. Хотя его также можно использовать для получения изображения местности, его основное предназначение — нападение.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США.