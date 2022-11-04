Россия или выигрывает войну, или проигрывает: Подоляк расписал два сценария

В случае если Россия проигрывает войну в Украине, мир ждет десятилетие стабильности, экономического роста и безопасности. В случае выигрыша России, мир погрузится в хаос, сообщает Деловая столица.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если Россия проиграет войну, мир будет ждать десятилетие стабильности, безопасности, экономического роста. Если Россия победит, получим период хаоса: расцвет тираний, войн, геноцидов, ядерные гонки. Любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом. Вам не понравится его цена" , — написал Подоляк.

Напомним, в американской разведке полагают, что Иран ищет помощи у России в вопросах усиления своей ядерной программы. В Кремле ранее выступали против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, однако на фоне укрепления сотрудничества между странами позиция РФ может измениться.