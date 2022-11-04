Bloomberg: cоветник Байдена по нацбезопасности посетил Киев

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с незапланированным визитом Киев, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter журналиста Bloomberg Дженифер Якобс.

Сообщается, что в ходе визита советник Байдена провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее Салливан заявил, что ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.

Ранее также в Конгрессе США предложили ввести механизм санкций против российских военных преступников.