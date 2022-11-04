Нидерланды вслед за США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 120 миллионов евро, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины" , — заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр добавил, что новый пакет военной помощи — важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.

Напомним, 4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который вошли танки, бронетранспортеры, беспилотники и катера.