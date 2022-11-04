Зеленский: Россия уже потеряла в Донецкой области больше людей, чем в двух Чеченских войнах

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в войне против Украины Россия уже потеряла только в Донецкой области больше людей и боеприпасов, чем в двух Чеченских войнах, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

"Наиболее жестокие боевые действия в течение всей недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции.

На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества".

Зеленский добавил, что россияне "скрыли" и мобилизацию и "просто врут людям, что якобы мобилизационное задание выполнено".

"На самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель" , - констатировал президент.

Справка:

Первая чеченская война длилась с 1994 по 1996 год, вторая – с 1999 по 2009 год.