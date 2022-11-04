Блинкен: любое применение ядерного оружия Путиным будет катастрофическим для него

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое применение ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным будет иметь катастрофические последствия для него и его страны, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в рамках встречи министров иностранных дел G7 в Германии, сообщает CNN.

"Вместе с G7 страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России" , - сказал Блинкен.

Министры в совместном заявлении по итогам встречи заявили, что страны G7 готовы отреагировать на любое применения Москвой химического, биологического или ядерного оружия.

Госсекретарь также высказался по поводу ограничения цен на российскую нефть, установленного "Большой семеркой", что является ключевым способом, с помощью которого альянс пытается наказать Россию за вторжение в Украину.

Он преуменьшил опасения, что такой механизм может дать обратный эффект и привести к росту цен на газ на фоне угроз Кремля отказаться от продажи нефти странам, которые введут предельную цену.