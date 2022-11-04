Кулеба: Украина может получить новые системы ПВО и ПРО до конца года

Договоренности по поставке систем ПВО и ПРО уже находятся в процессе реализации — Украина должна получить их до конца текущего года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень многое, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются" , — отметил Кулеба.

По его словам, касательно ПВО и ПРО также есть определенные договоренности, которые находятся в состоянии реализации.

"Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности" , — подчеркнул глава МИД.

Напомним, Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине в общей сложности восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже в скором времени. Кроме того, США передадут системы ПВО Hawk в рамках нового пакета военной помощи.