NYT: США видят следующим генсеком НАТО Христю Фриланд

Страны НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генсека альянса Йенса Столтенберга. В США основным кандидатом считают вице-премьера и главу Минфина Канады Христю Фриланд с украинскими корнями. Об этом пишет The New York Times со ссылкой, сообщает Новое время.

Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года. По данным газеты, в Евросоюзе рассматривают на пост кандидата-женщину из стран-членов союза. Среди них — премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. В Великобритании на эту должность может претендовать министр обороны Бен Уоллес, который отказывался участвовать в выборах премьера.

Как отмечают собеседники газеты, переговоры только начинаются и на этом этапе первых кандидатов зачастую отсеивают в рамках обсуждения с членами альянса. США традиционно не выставляют свою кандидатуру, так как американский генерал руководит войсками альянса в Европе.

В числе преимуществ Фриланд называют владение несколькими языками (английский, французский, итальянский, украинский и русский), способности при ведении пресс-конференций, а также то, что она возглавляла «сложные ведомства». Она может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО.