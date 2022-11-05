Генштаб: ВСУ отбили атаки возле 14 населенных пунктов

Украинские военные отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, поразили важные военные объекты оккупантов, в частности 2 пункта управления, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 ноября.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клищеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лесковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Катериновка, Новониколаевка и Запселье на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огирцево;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - из минометов и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Временка и Великая Новоселка;

на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более чем 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Непосредственно от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир.

Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны оккупантов, которая ожидала переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.

Кроме того, 4 ноября, в районе населенного пункта Нововасильевка Николаевской области было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.

3 ноября в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов.

"В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь" , - отмечают в штабе.

В Херсоне российские оккупанты пытаются выявить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.