ОВА: оккупанты ночью били ракетами С-300 по Запорожской области

Ночью в субботу, 5 ноября, российские войска атаковали ракетами С-300 Вольнянский район Запорожской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Как отмечается, в результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили. По данным главы ОВА, люди остались невредимыми.

Напомним, в ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожской области. В результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории Запорожского района. На месте атаки возник пожар, спасателям удалось его ликвидировать.