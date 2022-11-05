В Польше начались военные учения стран Вышеградской группы

В Польше в пятницу начались учения "Пума-22", являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинский.

Кроме подразделений стран Вышеградской группы, в учениях участвуют подразделения союзников из Великобритании и США. Основным исполнителем учений является 21-я отдельная горнострелковая бригада, но к участию в учениях привлекаются также другие подразделения из состава 18-й отдельной механизированной дивизии. В маневрах принимают участие почти 2 тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники.

"Учения продлятся до 9 ноября. В них принимают участие военнослужащие из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также союзники из США и Великобритании, которые находятся на Подкарпатье в связи с ситуацией за нашей восточной границей" . - отметили в пресс-службе 18-й ОМБр.

"Целью учений является улучшение совместимости войск, участвующих в учениях, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками" , - отмечается в сообщении.

По словам майора Липчинского, сценарии включают, например, проведение маневренной обороны, форсирование водной преграды на реке Сян, проведение ликвидации загрязнения химическими подразделениями, проверку процедур вызова артиллерии на огонь (Call For Fire) и медицинской эвакуации (MEDEVAC), а также интегрированное тушение пожара. Задачи будут выполняться днем и ночью.

"Мы сосредоточены на усилении оперативной совместимости и развитии доверия между военнослужащими из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США, которые участвуют в совместных учениях" , - добавил он.

Он отметил, что нынешние учения будут иметь несколько иной характер и сценарий. Учения будут опираться на опыт и уроки, полученные во время войны в Украине.

В учениях принимают участие преимущественно бронетанковые и механизированные подразделения Сухопутных войск, но задействованы и другие рода войск - артиллеристы, саперы, химики, зенитчики и разведчики.

Майор Липчинский отметил, что "один из эпизодов учений предусматривает совместные стрельбы бронетанковых подразделений Польши, Великобритании и Чехии".

"Совместный огонь на учениях будут вести польские танки "Леопард", британские "Челленджеры" и чешские танки Т-72 при поддержке мотопехоты, артиллерии и авиации Воздушных сил" , - сказал он.

Параллельно с учениями "Пума-22", которые являются тактическими учениями с войсками, проходят командно-штабные учения: "Система-22", "Гепард-22" и "Сян-22".